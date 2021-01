Fietser ernstig gewond na aanrijding met politieauto Amsterdam

In de nacht van donderdag op vrijdag vond er in Amsterdam rond 04.00 uur een aanrijding plaats tussen een politievoertuig en een fietser ter hoogte van de Westermarkt. 'De fietser is hierbij ernstig gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis', zo laat de politie vrijdag weten.