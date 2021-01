Vuurwerkbom de Bilt uiteindelijk veilig verwijderd

Nadat een bewoner op Nieuwjaarsdag in De Bilt aan een schutting bij een kinderspeeltuintje aan de Sint Laurensweg een grote vuurwerkbom had gevonden heeft hij deze verwijderd en in eerste instantie in een afvalcontainer gegooid. Maar de bewoner had er toch geen goed gevoel over en schakelde daarom de politie in.