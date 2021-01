Gemiddeld minder smog door vuurwerk, lokaal wel verhoogde concentraties

De lucht in heel Nederland was tijdens de jaarwisseling minder vervuild dan voorgaande jaren. 'Dit komt vrijwel zeker doordat er dit jaar minder vuurwerk is afgestoken', zo meldt het RIVM vrijdag.

Ook lokaal hogere concentraties

'Dit was niet op alle plaatsen zo, op diverse plekken werden wel eerder verhoogde concentraties fijnstof gemeten. Het duurde soms enkele uren voordat de concentraties weer lager werden. In de omgeving van Amsterdam en in het oosten van het land zijn de concentraties nog steeds aanzienlijk', aldus het RIVM.

Den Haag

De hoogste concentratie fijnstof van www.luchtmeetnet.nl is gemeten op een meetstation in Den Haag. Daar werd een gemiddelde uurconcentratie van bijna 1000 microgram fijnstof per kubieke meter lucht gemeten. De vermoedelijke oorzaak hiervan zijn incidenten als brandstichting en vuurwerk. Vorig jaar was de hoogst gemeten concentratie 1235 microgram fijn stof per kubieke meter lucht.

Verminderde longfunctie

Een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid.