Burgemeester Ahmed Aboutaleb herbenoemd voor derde ambtstermijn Rotterdam

“Mijn hartelijke gelukwensen aan Ahmed Aboutaleb met deze herbenoeming. En ook aan de gemeenteraad, het college en de inwoners van Rotterdam, omdat Aboutaleb nog een ambtstermijn burgemeester zal zijn. Ik wens de burgemeester en de gemeente een goede voortzetting van de samenwerking toe”, aldus Jaap Smit.

Aboutaleb is sinds 5 januari 2009 burgemeester van Rotterdam. Hij is tevens voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en lid van het Veiligheidsberaad. Daarnaast vervult hij samen met de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, het voorzitterschap van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. In het verleden was Aboutaleb staatssecretaris van Sociale Zaken & Werkgelegenheid en wethouder in Amsterdam.