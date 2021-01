Man (28) neergestoken in Spijkenisse, dader slaat op de vlucht

Maandagmiddag is een 28-jarige man uit Spijkenisse in zijn woonplaats neergestoken. Dit meldt de politie maandag.

Donkergekleurde auto

Het incident gebeurde op de Schrijnwerker in Spijkenisse. De politie is op zoek naar de man die er van verdacht wordt de 28-jarige Spijkenisser te hebben gestoken. De verdachte ging er in een donkergekleurde auto vandoor.

Parkeerterrein Metrostation Spijkenisse Centrum

De twee manen spraken maandagmiddag met elkaar af op het parkeerterrein van metrostation Spijkenisse Centrum. Deze afspraak escaleerde echter volkomen en liep rond 14.00 uur uit op een steekincident.

Ernstig gewond

Een 28-jarige man uit Spijkenisse raakte hierbij ernstig gewond en schakelde zelf meteen de politie in. Het slachtoffer werd overgebracht vervoerd naar het Erasmus Medisch Centrum (EMC). De dader sloeg op de vlucht in een donkergekleurde auto.