'Huiseigenaren vragen massaal energielabel aan'

Huiseigenaren hebben in de laatste maanden van het vorige jaar massaal een energielabel voor hun huis aangevraagd. In december alleen al werden 250.000 labels afgegeven. Dat is tien keer zoveel als in een reguliere maand en evenveel als in een doorsnee jaar. In totaal zijn vorig jaar bijna 360.000 energielabels geregistreerd. Deze huiseigenaren hebben slim geanticipeerd op de nieuwe regelgeving. Dit zegt Maarten Eeke van der Veen van Vereniging Eigen Huis.