Arrestatieteam ingezet bij inval woning in Naarden

Een arrestatieteam van de politie heeft dinsdagochtend rond 06.00 uur een inval gedaan in een woning aan het Prinses Beatrixhof in Naarden. Naast leden van het arrestatieteam, waren er ook medewerkers van Defensie aanwezig.

Volgens de Gooi en Eemlander werden er in de woning drie kinderen aangetroffen in de leeftijd van 3 t/m 8 jaar oud. Na de inval werd er een huiszoeking gedaan met behulp van honden.

De auto van de bewoner is door een berger meegenomen. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de inval was in het kader van een lopen onderzoek.