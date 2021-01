Politie stuit per toeval op mogelijke 'plofkraakauto' in Geleen

De politie in Geleen is woensdag per toeval op een auto gestuit die vermoedelijk gebruikt is of gebruikt kan worden bij een plofkraak. Dit meldt de politie woensdag

Bewoners geëvacueerd na aantreffen explosieven in garagebox

Nadat agenten woensdagmorgen in een garagebox in Geleen een auto ontdekten met daarin mogelijk explosieven werd een onderzoek opgestart. Via een explosieven verkenner van de politie Limburg, werd de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld. Uit voorzorg werden omwonenden geëvacueerd voordat de EOD aan de slag ging.

Gestolen auto

Agenten troffen de auto per toeval aan in een garagebox. Ze waren op zoek naar een auto die dinsdagavond in Duitsland zou zijn gestolen en die mogelijk in Geleen zou staan. De gestolen auto werd niet aangetroffen maar wel een auto die vanwege de inhoud, onder andere gasflessen en mogelijke explosieven, vermoedelijk gebruikt is of gebruikt kan worden bij een plofkraak.

Ontmantelen

Op dit moment is er nog geen onderzoek aan de auto verricht, het is nog niet duidelijk of de auto daadwerkelijk bij een plofkraak is gebruikt. De focus ligt nu op het ontmantelen van de aangetroffen, mogelijke, explosieven. De EOD is daarmee nu aan de slag.

Bewoners opgevangen in sportcentrum

Woningen in een straal van 100 meter rond de betreffende garage zijn uit voorzorg ontruimd. De bewoners van 9 woningen en een twaalftal appartementen zijn tijdelijk opgevangen in een sportcentrum in de buurt.