Arrestatieteam ingezet bij verwarde man

De man was volledig door het lint en vormde een bedreiging voor zichzelf en anderen. Hierop werd besloten op een arrestatieteam in te zetten.

Nadat het arrestatieteam zich toegang had verschaft in de woning aan de Kringgreppelstraat, kon de verwarde man worden aangehouden. Hij is overgebracht naar een politiebureau waar hij beoordeeld is dor het zorgkader.