Douane onderschept 740 kilo cocaïne

Tijdens een controle in de Rotterdamse haven heeft de Douane afgelopen nacht een partij van 740 kilo cocaïne onderschept. De straatwaarde van deze partij is ruim 55 miljoen euro.

Soja concentraat

De verdovende middelen zaten verstopt in een container uit Brazilië en was geladen met big bags met een soja concentraat (X-Soy 600). Achter de deuren van de container troffen de douaniers 25 tassen aan met de drugs. De container was bestemd voor een persoon in Oosterhout. Deze persoon heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken.