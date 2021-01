Vier doden bij bestorming Capitool, politie arresteert 50 Trump-aanhangers

Update: Steeds meer demonstranten kiezen ervoor om te vertrekken nu de politie en de National Quard in grote getale zich verspreiden.

-Trump heeft inmiddels opgeroepen via een tweet om het Capitool vreedzaam te verlaten: I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!

-Politie en militairen (National Quard) zijn het Capitool binnengetreden. Mensen worden verwijderd en gearresteerd.

-Inmiddels zijn er in het Capitool schoten gelost. Daarbij is een vrouw in haar borst geraakt.

Avondklok

Muriel Bowser, de burgemeester van Washington D.C. heeft een avondklok ingesteld die om 18.00 uur (24.00 uur Nederlandse tijd) in zal gaan.

-Eerder vandaag tweette Trump nog zich niet gewonnen te geven in de strijd rond het presidentschap. Korte tijd later verzamelden zich duizenden Trump-aanhangers bij het Capitool.

In het Capitool was ten tijde van de bestorming de ceremonie bezig om de verkiezingsuitslag te bekrachtigen. Maar vanwege de gewelddadige protesten buiten en de bestorming binnen, werden alle parlementsleden naar een veilige plek overgebracht.

Onder de protesterende mensen zijn leden van de Proud Boys, een extreemrechtse militie die geweld niet schuwt, zo meldden Amerikaanse media.