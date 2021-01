Minderjarig slachtoffer ontvoerd Burgemeester van de Pollstraat

Op woensdagavond 6 januari 2021 is een 15-jarige jongen tegen zijn wil in door twee verdachten in een voertuig meegenomen. Het slachtoffer is daarbij mishandeld en beroofd. Daarna hebben de verdachten hem weer uit de auto gelaten en zijn ervandoor gegaan.