Getuigen gezocht in zaak overleden man Oud Ade

Het rechercheteam van de politie doet nog steeds uitvoerig onderzoek in de zaak van de overleden man in een woning aan de Hofdijklaan in Oud Ade op dinsdagochtend 29 december. Het team komt graag in contact met getuigen die tussen maandagavond 28 december 22.00 uur en dinsdagochtend 29 december 06.00 uur personen of voertuigen hebben gezien op de Hofdijklaan/Provincialeweg in Oud Ade.