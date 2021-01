Vuilophalers gaan actievoeren

Vuilophalers en werknemers van milieustraten gaan actievoeren. De FNV had eind vorig jaar een ultimatum neergelegd bij de werkgevers in de afvalverwerking.

De vakbonden willen in de nieuwe cao GEO (Grondstoffen, Energie & Omgeving) 5% meer loon afspreken voor de werknemers in deze sector, waaronder vuilophalers en de mensen in de milieustraten. Omdat de vakbonden FNV en CNV weinig concreets zien in de onderhandeling met de werkgevers, is besloten om over te gaan tot actie.

Maadag beginnen de acties alleerst met spandoeken op zichbare plekken en een korte werkonderbreking. Als dat niet afdoende werkt, dan volgen er mogelijk stipheidsacties.

De FNV en de medewerkers willen een cao met een looptijd van een jaar, van 1 januari 2021 tot 31 december 2021. Zij eisen een loonsverhoging van 5%, per 1 januari. Dat komt neer op € 50 bruto per maand. Daarnaast voor iedere werknemer (ook flexkrachten) een eenmalige uitkering (‘een heldenbonus’) van € 500 netto.

Werkgevers gaan niet verder dan € 40 erbij

De werkgevers willen niet verder gaan dan € 40 bruto erbij, per 1 juni 2021. Verder vinden ze een eenmalige uitkering van € 250 genoeg. Yagoubi: ‘Waarderen is belonen en dat komt hiermee absoluut niet tot uiting.’

Grotendeels eens over generatieregeling

Over andere zaken zijn de FNV en de werkgevers het grotendeels wel eens, zoals een verbeterde generatieregeling en protocolafspraken om invulling te geven aan het pensioenakkoord en duurzame inzetbaarheid.

Een cao voor 7.000 mensen

De nieuwe cao Grondstoffen, Energie & Omgeving (GEO) moet gelden voor zo’n 7.000 werknemers die werken bij procesbedrijven, afvalverbranders, servicebedrijven en afvalinzamelaars. Denk aan mensen op de vuilniswagens en strooiwagens, in de milieustraten en op veegmachines, maar ook procesoperators en kraanmachinisten. Zij zijn niet in dienst van gemeenten, maar van bedrijven.