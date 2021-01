Amsterdam wil toeristen toegang tot coffeeshops verbieden

Burgemeester Halsema stelt met de driehoek een nieuw coffeeshopbeleid voor. De voorstellen zijn vrijdag naar de gemeenteraad gestuurd. Eén van de belangrijkste punten in het nieuwe beleid is dat buitenlandse toeristen geen toegang meer krijgen in de Amsterdamse coffeeshops, zo heeft de gemeente Amsterdam vrijdag bekendgemaakt.