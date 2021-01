Sterfte in week 52 bij mensen met langdurige zorg verder toegenomen

In week 52 (21 tot en met 27 december 2020) overleden 3,8 duizend mensen. De sterfte bij mensen met langdurige zorg is verder toegenomen. Er overleden bijna 40 procent meer Wlz-zorggebruikers dan je in deze periode zou verwachten. Bij de overige bevolking is het aantal overledenen vrijwel normaal voor de tijd van het jaar. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de tweede golf van de coronapandemie overleden tot en met week 52 bijna 48 duizend mensen, 6,7 duizend meer dan je in deze periode zou verwachten.

Sterfte bij Wlz-zorggebruikers toegenomen

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg is in week 52 toegenomen. Er overleden circa 1 700 Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. Dit zijn 500 meer overledenen, en relatief gezien bijna 40 procent meer dan verwacht in deze periode. In de overige bevolking overleden bijna 2 100 mensen, een daling van 200 ten opzichte van week 51. De sterfte in deze groep is in week 52 nagenoeg zoals verwacht voor de tijd van het jaar.

In de tweede golf, vanaf week 39 tot en met week 52, overleden tot nu toe 18,7 duizend Wlz-zorggebruikers. Dat zijn 3,4 duizend meer mensen dan je in deze periode zou verwachten, een toename van ruim 20 procent. In de overige bevolking overleden in de tweede golf tot nu toe 29,2 duizend mensen, een dikke 10 procent meer dan je in deze periode zou verwachten (3,3 duizend meer).

Sterfte bij mensen onder de 65 jaar neemt af

De sterfte onder mensen jonger dan 65 jaar is in week 52 afgenomen. Die week overleden 425 mensen die nog geen 65 waren en dat is nagenoeg gelijk aan de verwachte sterfte. Onder 80-plussers overleden net als in week 51 bijna 2 300 mensen, 400 meer dan verwacht. Er overleden ruim 1 100 mensen van 65 tot 80 jaar (circa 180 meer dan verwacht).

In de tweede golf, vanaf week 39 tot en met week 52, overleden tot nu toe 27,1 duizend 80-plussers, 18 procent meer (4,2 duizend meer) dan je in deze periode zou verwachten. Onder 65- tot 80-jarigen stierven ook 18 procent meer mensen dan verwacht (ruim 2,2 duizend meer). Onder mensen jonger dan 65 jaar overleden in de tweede golf tot nu toe bijna 5 procent meer mensen (circa 280 meer).