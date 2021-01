Aanhoudingen in onderzoek naar WhatsApp-hacking

Bij doorzoekingen werd honderdduizend euro gevonden en een vuurwapen. De twee mannelijke verdachten van 17 en 18 jaar oud zijn vandaag voorgeleid en gaan 14 dagen in bewaring. De derde verdachte, een 57-jarige vrouw, is heengezonden, maar blijft wel verdachte. Alle verdachten wonen in Den Haag.

Werkwijze WhatsApp-hacking en vriend-in-noodfraude

De oplichters hackten door WhatsApp-accounts aan te maken met naam en telefoonnummer van slachtoffers. De oplichters bemachtigden vervolgens op slinkse wijze de verificatiecodes voor die accounts. De oplichters koppelden die codes daarna aan de accounts van de slachtoffers, waardoor de oplichters vanaf de accounts van de slachtoffers berichten konden versturen.

Dan stuurden de oplichters, vanaf de gehackte WhatsApp-accounts, zogenaamde vriend-in-nood-appjes naar de contacten van de slachtoffers. Dat zijn appjes waarin wordt gevraagd om snel geld over te maken. De slachtoffers van die vriend-in-nood-appjes dachten daadwerkelijk met hun kennis/familielid in gesprek te zijn, en geloofden het dus als hij/zij betaalverzoeken deden. Zij maakten geld over om een ‘vriend in nood’ te helpen. Daarmee wisten de verdachten duizenden euro’s afhandig te maken van de slachtoffers.

Onderzoek

Hoe veel slachtoffers er in totaal zijn gemaakt door de verdachten, is nog onduidelijk en wordt verder onderzocht. Onder de slachtoffers kwam de politie bekende personen uit het openbaar bestuur tegen. Tenzij daarvoor toestemming is gegeven door het slachtoffer, doet de politie of het Openbaar Ministerie geen uitspraken over de identiteit van de slachtoffers. De politie kon aangiftes uit verschillende provincies verbinden aan dezelfde verdachten en daardoor is een nauwe samenwerking ontstaan tussen de cybercrimeteams van de politie Rotterdam en Limburg.

Verdenkingen en doorzoekingen

De twee mannelijke verdachten worden beiden verdacht van oplichting, computervredebreuk en identiteitsfraude. De 57-jarige vrouw, en tevens moeder van één van de twee jongens, wordt verdacht van witwassen. Bij de doorzoekingen werd o.a. honderdduizend euro, luxe goederen, een vuurwapen, computers en telefoons in beslag genomen. Aan de hand daarvan wordt verder onderzoek verricht. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.