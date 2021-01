7383 nieuwe coronabesmettingen gemeld

Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is op dit moment 2567, dat is een daling van 69 ten opzichte van vrijdag. Het aantal dat hiervan op de intensieve care ligt is met zeven gedaald. Momenteel verblijven er 693 patiënten.

Er werden zaterdag 139 sterfgevallen gemeld die te linken zijn aan corona. Inmiddels zijn er 12312 personen geregistreerd die aan de gevolgen van het virus zijn overleden.