Man aangehouden na achtervolging op de A4

De politie heeft zondag 10 januari om 01.10 uur een 34-jarige man uit Amsterdam aangehouden na een achtervolging op de A4. De achtervolging vond plaats na het aantreffen van een illegaal gokpartij in Rijswijk aan de Veraartlaan.

Rond 24.00 uur werd een melding gedaan van een mogelijk steekincident in een pand aan de Veraartlaan in Rijswijk. Het bleek te gaan om een leegstaand pand en de agenten troffen daar geen slachtoffer aan, wel renden er opeens enkele personen uit het pand en troffen de agenten nog dertig personen aan in een ruimte met drie pokertafels, fiches en speelkaarten. De identiteit van de personen, mannen en vrouwen, werd vastgesteld waarna ze werden heengezonden.

Agenten die net bij het pand aankwamen vanwege het mogelijk steekincident zagen een man uit het pand rennen. De man werd gesommeerd om te blijven staan, maar deze stapte ondanks aanwijzingen toch in zijn auto en startte de motor. Een agent trok hierop het vuurwapen en een ander probeerde de man uit zijn auto te trekken. De man gaf echter gas en reed tijdens het wegrijden met zijn auto tegen een been van de agente. Zij liep licht letsel op, maar hoefde zich niet onder doktersbehandeling te stellen. De automobilist reed weg in de richting van de A4 en werd na een achtervolging uiteindelijk ter hoogte van Hoogmade aangehouden.

De agente doet aangifte wegens poging doodslag. De goederen die gebruikt zijn bij het illegaal gokken zijn in beslaggenomen. De politie doet verder onderzoek.