Politie gaat af op melding personen met 'Scary movie' maskers in auto

De politie in Den Haag werd afgelopen donderdag tegen het eind van de middag, toen het al aardig donker aan het worden was, naar de Goeverneurlaan gestuurd voor verdachte omstandigheden. 'Hier zou een voertuig staan met personen erin die maskers droegen', zo meldt de politie.

"Scary movie" maskers

De politie ging direct met de melding aan de slag en er werd een politie-eenheid naar de betreffende locatie gestuurd. 'Het was even zoeken maar uiteindelijk troffen de collega's een geparkeerd voertuig aan met over de hoofdsteunen "scary movie" maskers', aldus de politie.

'Blij met oplettende burgers'

In het donker leek het net alsof er mensen met maskers in het voertuig zaten. In dit geval dus een 'loos' alarm maar de politie is blij met de melding. 'Wij zijn blij met oplettende burgers en rijden liever een keer te veel dan te weinig', aldus de politie.