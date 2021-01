Hang geen mondkapje aan je binnenspiegel

Doordat er een groot stuk stof aan de binnenspiegel hangt, maakt de automobilist het gevaar op de weg onnodig groter. Het mondkapje is groot genoeg om het zicht op een motorrijder, (brom)fietser en een voetganger te ontnemen. Dit kan tot levensgevaarlijke situaties leiden.

Ad van de Wiel, motortestcoördinator binnen MotorNL, zegt: ‘Fluorescerend pak, reflectie op mijn motor, van plaats op de weg veranderen als ik een kruising nader; ik doe er alles aan om zichtbaar te zijn in het verkeer. En nu verdwijn ik achter een mondkapje?’

Overigens is er ook een andere reden waarom je een mondkapje beter niet aan je achteruitkijkspiegel hangt en dat is de hygiëne. Volgens experts ‘strooi’ je op deze manier het coronavirus in het rond waardoor inzittenden onnodig risico lopen om besmet te raken.