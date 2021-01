Vanaf donderdag koud winterweer en zaterdag kans op sneeuw

Vanaf donderdag wordt het koud. In de nacht gaat op uitgebreide schaal vriezen en overdag wordt het niet warmer dan 0 tot 3 graden. Het koude weer lijkt echter van korte duur, want in het weekend veroorzaakt een neerslagzone eerst sneeuw en later regen. De temperatuur gaat dan weer (tijdelijk) omhoog. Volgende week stijgt de kans op vorst in de nacht. Dit zegt Matthuhs van der Linden van Weeronline

Vanavond en vannacht gaat het op veel plaatsen al licht vriezen. Donderdag overdag waait de wind uit het oosten en gaat de aanvoer van koude lucht door. Het wordt hooguit 2-3 graden en een lekkere dikke winterjas in combinatie met handschoenen en een sjaal is geen overbodige luxe. Het weerbeeld laat wolkenvelden zien, maar ook perioden met zon. In het zuidwesten is het bewolkt en is wat lichte regen en natte sneeuw mogelijk. Elders blijft het droog en waait een zwakke oosten- tot zuidoostenwind.

Vrijdag wordt een fraaie winterdag met geregeld zon. De wind waait zwak tot matig uit het oosten en het wordt hooguit 1-2 graden boven nul. Voor het gevoel vriest het echter de hele dag.

Zaterdag vooral in avond kans op (natte) sneeuw

Na een koude nacht met minima van -1 tot -5 graden, is het zaterdag overwegend bewolkt. In de loop van de middag neemt de kans op neerslag toe en vooral in de avond en in de nacht naar zondag trekt een gebied met winterse neerslag over het land. Waarschijnlijk valt daarbij in eerste instantie sneeuw, die geleidelijk naar het oosten uitbreidt.

In het westen gaat de sneeuw mogelijk snel over in regen, maar vooral in het binnenland kan het wit worden met een paar centimeter sneeuw. De temperatuur ligt rond het vriespunt in het oosten, in het westen stijgt het kwik tot een paar graden boven nul. Onzeker is nog hoe lang het kan sneeuwen en hoe snel de sneeuw over gaat in regen en natte sneeuw.

Vanaf zondag is het winterse weertype weer even voorbij. De wind waait uit het westen en voert wat zachtere lucht aan. De temperatuur stijgt naar 4-5 graden in het westen en 1-2 graden in het oosten. Er valt wat regen of natte sneeuw en maandag wordt alleen regen verwacht. In de loop van volgende week lijkt het kwik weer wat te dalen en stijgt ook weer de kans op nachtvorst. Mogelijk neemt ook de kans op sneeuw weer toe.