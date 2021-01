Geen loon voor bezorger banketbakkerij bij weigeren dragen mondkapje

Mondkapjesplicht

De man werkt sinds 2014 voor de banketbakkerij. Hij brengt goederen rond tussen vestigingen, bezorgt bij afnemers en haalt spullen op bij leveranciers. Op 13 oktober vorig jaar laten de eigenaren van de banketbakkerij het personeel weten dat vanaf dat moment een mondkapje dragen op het werk verplicht is. De medewerker weigerde gehoor te geven aan deze regel, waarna zijn loonbetaling werd opgeschort en hem de toegang tot het werk werd ontzegd.

'Veel hinder tijdens werk'

De man was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter. Volgens de medewerker zorgt het dragen van een mondkapje voor veel hinder tijdens zijn werk en kan hij voldoende afstand houden van collega’s, waardoor het dragen van een mondkapje in zijn functie niet nodig is. Dat zijn werkgever had toegezegd dat hij in de auto geen mondkapje hoefde te dragen, deed daar volgens de man niks aan af.

Instructierecht

De banketbakkerij beroept zich op het zogenaamde instructierecht, waarin staat dat de werknemer zich moet houden aan de voorschriften die de werkgever opstelt. Hoewel over de effectiviteit van het mondkapje wordt getwist, is het een maatschappelijk aanvaard middel. De voorzieningenrechter houdt het er voorlopig voor dat het dragen van een mondkapje gedurende de coronapandemie aan de veiligheid en gezondheid kan bijdragen.

Bedrijfsbelang

De voorzieningenrechter oordeelt dat de banketbakkerij haar medewerkers inderdaad deze verplichting mag opleggen. De banketbakkerij moet als werkgever de individuele belangen van de medewerkers beschermen door te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Daarnaast heeft de werkgever een bedrijfsbelang, omdat medewerkers bij ziekte of quarantaine doorbetaald moeten worden. Ook daarbij kan het dragen van een mondkapje helpen.

Geen onderscheid in functies

De banketbakker hoeft geen onderscheid te maken tussen verschillende functies, zo oordeelt de voorzieningenrechter. Een mondkapjesmaatregel kan namelijk alleen effectief zijn als iedereen zich eraan houdt. De banketbakkerij mag het loon van de medewerker dus opschorten en hem de toegang tot het werk ontzeggen zolang hij weigert een mondkapje te dragen. Wel moet de banketbakkerij de man nog achterstallig loon betalen over de afgelopen zes jaar in verband te weinig betaald loon volgens de Cao.