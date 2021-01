Coronapatiënten in Londen wachten soms wel meer dan negen uur in ambulance

Coronapatiënten in Londen moeten soms tot wel negen uur achter in een ambulance wachten tot ze in een ziekenhuis terecht kunnen.

Inmiddels wordt in de hoofdstad van Engeland een oud ziekenhuis dat was gesloten heropend, maar het blijft een druppel op de gloeiende plaat. Nog niet eerder zijn dit soort wachttijden gehaald, aldus Tracy Nicholls, chief executive van het College of Paramedics.

Niet covid-patienten met bijvoorbeeld pijn op de borst of een vermoedelijke beroerte die normaal binnen 18 minuten door een arts worden gezien, mogen blij zijn dat er binnen 10 uur naar ze gekeken kan worden.

Volgens de Londense burgemeester Sadiq Khan treft het virus op dit moment een op de twintig Londenaren. "In heel Londen worden we geconfronteerd met een situatie waarin dit virus niet meer onder controle is", zei hij.