Vertrek expats doet huurprijzen in vrije sector dalen

De gemiddelde landelijke huurprijs van huurwoningen in de vrije sector is in het vierde kwartaal van 2020 opnieuw gedaald.

Een nieuwe huurder betaalde € 16,16 per vierkante meter per maand voor een vrije sector huurwoning. Dat is 3,7 procent minder dan in hetzelfde kwartaal in 2019. Een vergelijkbare prijsdaling werd voor het laatst gemeten in het vierde kwartaal van 2012, blijkt uit cijfers van woningplatform Pararius.

De prijsstijging van huurwoningen vlakte af in de eerste twee kwartalen van 2020. In het derde kwartaal van 2020 was een kantelpunt zichtbaar: voor het eerst in zes jaar werd er een lichte prijsdaling gemeten en nieuwe huurders betaalden toen 0,4 procent minder dan het jaar daarvoor. Nu zet deze prijsdaling zich voort.

Amstelveen is zeer populair onder expats, maar veel van hen zijn terug naar hun thuisland gegaan en de aankomst van nieuwe expats laat nog op zich wachten. De prijzen zijn naar beneden bijgesteld om zo een bredere doelgroep aan te kunnen trekken.