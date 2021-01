Asscher trekt zich terug als lijsttrekker PvdA

Asscher lag onder vuur als het gaat om zijn rol in de toeslagaffaire. In het vorige kabinet was hij vicepremier en minister van Sociale Zaken en daardoor droeg hij medeverantwoordelijkheid voor wat er is misgegaan.

Hij maakt wel zijn termijn af als kamerlid, maar komt daarna niet meer terug in de Kamer. Het partijbestuur treed nu in overleg over de ontstaande situatie en de lijst-trekker en zal binnenkort vergaderen hoe verder.. Het partijcongres dat zaterdag digitaal zou plaatsvinden is verplaatst.