Beperken van sociale contacten grote uitdaging

Naleving van de coronamaatregelen kan nog beter, ook al bleek deze de afgelopen maanden globaal genomen nagenoeg gelijk te zijn gebleven. Er is nog steeds breed draagvlak voor deze maatregelen. Er lijkt daarmee niet direct sprake van ‘coronamoeheid’ in de zin dat de urgentie en naleving afneemt. Wel is er sinds de strengere maatregelen weer sprake van een afname in sociaal en mentaal welzijn, waarbij jongere mensen het slechtst scoren. Dit blijkt uit gedragsonderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en, uitgevoerd rond de jaarwisseling.

Meer bezoek

In de kerstvakantie was er wel een flinke toename van mensen die elkaar bezoeken: 73% van de deelnemers ontving minimaal 1 keer bezoek per week. In november was dat 60% en tijdens de 1e lockdown in april 45%. Bovendien is het 1,5 meter afstand houden tijdens het bezoek (44%) een stuk lager dan in november (56%) en tijdens de 1e lockdown in april (64%). Daartegenover staan positieve ontwikkelingen sinds november: het percentage mensen dat zich laat testen bij klachten is flink gestegen (66%, was 58%) en meer mensen bleven thuis bij klachten (44%, was 32%). De epidemiologische weekcijfers suggereren echter dat er desondanks meer besmettingen hebben plaatsgevonden tijdens het bezoeken van familie en vrienden.

Vaccinatiebereidheid gestegen

In lijn met andere onderzoeken zien we een forse stijging in het percentage mensen dat zich wil laten vaccineren (nu 80% ten opzichte van 62% in de voorlaatste meting). De vaccinatiebereidheid is het hoogst onder ouderen.

Vertrouwen in beleid gedaald

Van de respondenten is 45% (zeer) positief over de aanpak van de overheid, wat een daling is ten opzicht van november (58%). Als men Nederland vergelijkt met andere landen is 21% (zeer) positief (dat was 43% in november). Daarnaast hebben respondenten vergeleken met de vorige meting minder het idee dat de overheid verschillende maatschappelijke belangen goed afweegt (van 63% naar 55%) en haar besluiten goed toelicht (van 63% naar 56%). De vragenlijst is afgenomen rond de jaarwisseling.