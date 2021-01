Rotterdam haalt doelstelling verbetering luchtkwaliteit

Rotterdam heeft in 2020 de doelstelling gehaald om in de hele stad te voldoen aan de Europese stikstofnorm. Dat blijkt uit de jaarrapportage Luchtkwaliteit die de gemeente Rotterdam vandaag heeft gepubliceerd. Drie jaar geleden waren er nog 15 straten waar de Europese gezondheidsnormen werden overschreden.

‘Een gezonde leefomgeving met schone lucht is een belangrijke randvoorwaarde om een aantrekkelijke stad te zijn’, zegt wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid). ‘We zijn blij dat we in alle straten nu aan de Europese gezondheidsnormen voldoen, maar dat is voor ons nog niet genoeg. We blijven werken aan het verder verbeteren van de luchtkwaliteit’.

In de afgelopen twee jaar is er een veelheid van maatregelen genomen om het probleem van luchtvervuiling aan te pakken. Zo zijn er duizenden oplaadplekken voor elektrische auto’s bijgekomen, rijden er meer elektrische bussen en veegwagens. Ook heeft gemeente met de bouwsector afspraken gemaakt over schone bouwlogistiek en met het Havenbedrijf over het uitbreiden van walstroom voor zeeschepen. Daarnaast is er op verschillenden evenementterreinen een elektrische aansluiting gerealiseerd als alternatief voor dieselgeneratoren.

Schone lucht in vieze straten

Om de luchtvervuiling in de 15 vieze straten aan te pakken zijn specifieke verkeersmaatregelen ingezet. Bijzondere aandacht was er voor het Maastunneltracé, waar na de heropening van de Maastunnel een forse verslechtering van de luchtkwaliteit werd verwacht. Door slim verkeersmanagement is de luchtkwaliteit ook daar binnen de normen gebleven. Deels heeft de afname van het woonwerkverkeer tijdens de lockdown daar een positieve rol bij gespeeld. Ook in andere ‘vieze’ straten zoals de Schieweg, ‘s-Gravendijkwal en de West-Blaak voldeed de luchtkwaliteit in 2020 ruimschoots aan de normen.