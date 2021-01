Code geel voor eerste landelijke sneeuwval dit jaar

Glad

Het laatste gebeurt dit in de oostelijke provincies. Op veel plaatsen wordt het glad en valt er 1-3 cm sneeuw, lokaal 3-5 cm. Zaterdagavond gaat de sneeuw in het zuidwesten over in lichte motregen, in de nacht naar zondag en zondagochtend ook elders in het land. Vooral in het noordoosten kan ook dit voor gladheid zorgen. De gladheid verdwijnt zodra de sneeuw in de loop van zondagochtend weer gesmolten is. Het eerste gebeurt dit in het zuidwesten en westen, het laatste in het oosten.