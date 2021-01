FNV: Betaald coronaverlof moet nú werkenden ouders behoeden voor uitval

Judy Hoffer, lid dagelijks bestuur FNV: ‘We zien dat werkende ouders op hun tandvlees lopen en uitvallen. De druk gaat alleen nog maar verder oplopen. Onbegrijpelijk dat deze groep na onze herhaaldelijke oproepen van ons nog steeds volledig buiten het vizier van minister Koolmees valt. Hoeveel mensen moeten omvallen door druk, spanning en stress voordat er aanvullende maatregelen komen?’

Combinatie veel zwaarder dan vorige sluiting

Uit de FNV-peiling blijkt dat op dit moment 74% van de ondervraagden de combinatie werk, opvang en thuisonderwijs van hun kinderen zwaar tot zeer zwaar vindt. Ze geven de combinatie een zware onvoldoende: rapportcijfer 4,4. Ten opzichte van de sluiting van opvang en scholen in het voorjaar van 2020, geeft 78% het zwaarder te vinden (43,1% zeer mee eens, 34,8% mee eens).

Hoewel het grootste deel van de ondervraagden aangeeft dat het thuisonderwijs nu beter op orde is (54%), is 63% van de ouders meer tijd kwijt aan het thuisonderwijs dan vorig jaar. 41% is 2 tot 4 uur per dag hieraan kwijt, naast hun werkzaamheden. Zo’n 33% geeft aan tot 2 uur per dag kwijt te zijn aan begeleiding, ruim 20% 4 tot 6 uur en 6% 6 uur of meer per dag.

Geen afspraken met werkgevers

De grootste groep geeft aan geen afspraken te hebben gemaakt met hun werkgever om de combinatie van werk, opvang en thuisonderwijs te kunnen volhouden (43%). 26% deelt zelf zijn werktijden in en halen gemiste uren in op andere tijden. Een klein deel neemt betaald of onbetaald verlof op (10%).

Hoffer: ‘Het risico op overbelasting is groot wanneer ouders in tijd die is bedoeld is voor ontspanning en herstel, wordt gebruikt om werk in te halen. Dat moeten we voorkomen.’

Coronaverlof zeer welkom

87% vindt het een goed plan dat er betaald coronaverlof komt voor werkende ouders. Hiervan geeft 71% daar zeker van gebruik te willen maken. Naast betaald verlof (48%) geven de ondervraagden geholpen te zijn met: minder thuisonderwijs (23%), meer ondersteuning bij thuisonderwijs (28%), een meer flexibele opstelling van hun werkgever (21%) en meer collega’s om de oplopende werkdruk op te vangen (19%).