Een op de zes reizigers verwacht na corona minder met de trein te reizen

Forensen denken na de coronacrisis gemiddeld drie dagen per week naar het werk te gaan. Acht procent van de ondervraagde forensen denkt helemaal niet meer naar het werk te reizen. “Mensen die voor hun werk met de trein reizen, vormen de helft van onze totale inkomsten”, aldus Tjalling Smit, Raad van Bestuur van NS. “Als deze groep al één dag per week gaat thuiswerken, dan betekent dat meteen tien procent minder omzet voor NS. Onze marges zijn beperkt, dus zo’n klap is voor ons moeilijk op te vangen.”

Dinsdag en donderdag populair

Onder forensen lijken vooral de dinsdag en donderdag straks populair om naar het werk te reizen. De maandag eindigt op de derde plek. “Hier ligt echt een uitdaging. We moeten na de crisis niet meer in de oude gewoonte terugvallen om allemaal op hetzelfde moment in de trein te stappen”, vindt Smit. “Het is belangrijk om met bedrijven, scholen en andere organisaties afspraken te maken over dagen waarop men naar school en kantoor reist om te voorkomen dat er drukke spitsdagen ontstaan”.

Recreatieve reiziger

Bij de recreatieve reizigers is een ander beeld te zien. Zo’n 75 procent van de ondervraagde recreatieve reizigers verwacht na de crisis het oude reisgedrag weer op te pakken. Ongeveer dertig procent van de recreatieve reizigers verwacht ook na de crisis tijdelijk meer met de trein te reizen om uitgestelde dagtrips in te halen.

Veilig

Tweederde van de ondervraagde reizigers geeft aan zich op dit moment veilig te voelen in de trein en op het station. Het draagvlak voor het dragen van een mondkapje blijft groot: 82 procent van de reizigers vindt het prima om een mondkapje te dragen in de trein en 79 procent van de reizigers vindt het prima om dat ook op het station te doen.

Twintig procent reizigers

Sinds de tweede lockdown reizen er gemiddeld twintig procent van het gebruikelijke aantal mensen op werkdagen met de trein. Meer dan de helft van de ondervraagde reizigers geeft aan op dit moment de trein links te laten liggen omdat ze geen noodzakelijke reis hoeven te maken en dat ze drukte willen vermijden.