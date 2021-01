Coronavaccinatie voor eerste bewoners van verpleeghuizen en zorginstellingen

Vandaag worden de eerste coronavaccins toegediend bij bewoners van verpleeghuizen en zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. In totaal worden 15.000 BionTech/Pfizer-vaccins uitgereden naar twaalf grote zorginstellingen in het land. Al deze vaccins worden deze week toegediend door instellingsartsen op meerdere locaties van de instellingen.

Deze eerste groep bewoners van verpleeghuizen en zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking maakt deel uit van een grotere groep van in totaal 155.000 mensen. Voor de vaccinatie van de eerste groep is door de (wettelijke) vertegenwoordigers van de bewoners al toestemming verleend. Zij ontvangen over drie weken de tweede prik. De overige 140.000 mensen komen in de komende weken aan bod.

Reeds gevaccineerd

Op woensdag 6 januari 2021 zijn de eerste coronavaccins toegediend aan zorgverleners in de verpleeghuiszorg en de acute zorg. De eerste vaccinatieronde van de zorgmedewerkers in de directe COVID-zorg in ziekenhuizen is inmiddels afgerond. Afgelopen anderhalve week hebben circa 40.000 zorgmedewerkers in de ziekenhuizen een vaccin toegediend gekregen. Bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst zijn bijna alle tijdslots voor zorgmedewerkers van verpleeghuizen gevuld. Sinds afgelopen vrijdag zijn alle GGD-priklocaties geopend en daarmee worden de komende weken 204.000 zorgmedewerkers gevaccineerd. Dit aantal zal oplopen als meer vaccins beschikbaar komen. Tot en met dit weekend heeft de GGD ruim 35.000 zorgmedewerkers gevaccineerd.