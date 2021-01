Ondanks corona 68 duizend bedrijven erbij in 2020

Het aantal bedrijven is in 2020 met 68 duizend (3,7 procent) toegenomen. Dat hangt deels samen met het relatief lage aantal bedrijfsopheffingen, waarbij de publieke steunmaatregelen een rol zouden kunnen spelen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Over de afgelopen 10 jaar is het aantal bedrijven in Nederland ieder jaar gestaag gestegen. Elk jaar werden er dus meer bedrijven opgericht dan dat er werden opgeheven. Begin 2021 telde Nederland 1,92 miljoen bedrijven, een stijging van ruim 50 procent ten opzichte van 10 jaar eerder. Het aantal bedrijven groeide in 2020 wederom, met 3,7 procent. Dat was aanzienlijk lager dan in de drie voorgaande jaren. In de periode 2011–2019 groeide het aantal bedrijven in Nederland namelijk met gemiddeld 5,3 procent per jaar.

Steeds meer kleine bedrijven

Opvallend is de toename van het aantal bedrijven met 1 werkzame persoon. In de afgelopen 10 jaar is dit aantal toegenomen van 888 duizend bedrijven naar meer dan 1,5 miljoen, een groei van 69 procent. Daarnaast is ook het aandeel van deze bedrijvengroep gestegen: in 2011 had 69 procent van alle Nederlandse bedrijven 1 werkzame persoon, en op 1 januari 2021 was dit ruim 78 procent.

Sterke groei aantal webwinkels

Procentueel gezien groeide het aantal bedrijven in 2020 het hardst in het onderwijs (8,2 procent). Binnen deze sector steeg het aantal bedrijven dat actief is in de studiebegeleiding met ruim 9 procent. Ook het aantal bedrijven in de bouwsector en de gezondheids- en welzijnszorg steeg met meer dan 6 procent relatief sterk in 2020. Binnen deze laatste sector groeide de thuiszorg met bijna 10 procent.

Ondanks de sterke terugval van de bedrijfsoprichtingen in de horeca in het tweede en derde kwartaal van 2020 steeg het aantal horecabedrijven vorig jaar met 5,2 procent, iets langzamer dan in 2019 (6,2 procent). Dit is waarschijnlijk niet los te zien van de coronasteun door de overheid en het daarmee samenhangende lage aantal bedrijfsopheffingen vanaf het tweede kwartaal van 2020.

Absoluut gezien steeg het aantal bedrijven het meest in de bouwnijverheid (11,7 duizend), de handel (11,6 duizend) en de gezondheids- en welzijnszorg (10,6 duizend). De sterke toename van het aantal bedrijven in de handel is bijna volledig toe te schrijven aan een forse stijging van het aantal webwinkels. In 2020 kwamen er meer dan 13 duizend webwinkels bij (24 procent). Het aantal bedrijven in de markthandel daalde relatief sterk, met 4 procent.