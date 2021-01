Twee keer veertien jaar cel geëist voor doodschieten van man in Almere

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 14 jaar gevangenisstraf geëist tegen een 26-jarige man uit Amsterdam en een 21-jarige man uit Aalsmeer. Ze worden ervan verdacht op 21 december 2019 een man van het leven te hebben beroofd in Almere.

Het Openbaar Ministerie gaat er vanuit dat er de betreffende dag een ripdeal plaats gevonden heeft in de woning aan het Stadhuisplein in Almere. Drie mannen zijn nog maar net met de twee verdachten in de woning aangekomen, als er een gevecht uitbreekt waarbij ook meerdere keren wordt geschoten. Een van de aanwezigen, een nog jonge man uit Utrecht, wordt daarbij drie keer geraakt. De verdachten roven vervolgens een rugzak en maken zich uit de voeten.

De twee achtergebleven mannen waarschuwen de hulpdiensten. De neergeschoten man blijkt echter niet meer te redden. Aan de hand van de verklaringen van de aanwezigen en camerabeelden kan de politie de verdachten identificeren. Ook DNA-sporen in de woning en een door een verdachte verloren document linken de mannen aan het incident. Dit leidde in februari 2020 tot de aanhouding van de man uit Aalsmeer. De verdachte uit Amsterdam wordt nog altijd gezocht; hij staat op de Nationale Opsporingslijst (zie hieronder). Zijn zaak is vandaag bij verstek behandeld.

Beide verdachten worden verdacht van het medeplegen van gekwalificeerde doodslag. Daarnaast is beiden ook poging gekwalificeerde doodslag op een andere in de woning aanwezige man ten laste gelegd. Ook op hem is geprobeerd te schieten. Het lijkt slechts aan geluk te danken dat dit slachtoffer ongedeerd is gebleven. Tot slot zijn de twee mannen ook vervolgd voor het roven van de tas.

De officier van justitie benadrukte dat deze zaak een waarschuwing is voor iedereen die zich bezig houdt met drugshandel. Extreem geweld zoals dat op deze decemberdag in Almere plaats vond, is helaas geen uitzondering. De winsten zijn groot, maar de risico’s groter. Met de dood van het slachtoffer verloor een kind zijn vader, ouders hun zoon een vrouw haar partner.

Namens de nabestaanden verzocht de officier van justitie de rechtbank om de verdachten te verplichten hen een schadevergoeding van ruim honderdduizend euro te betalen. Voor het slachtoffer van de poging doodslag betreft dit een schadevergoeding van 29 duizend euro.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.