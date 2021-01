Drie vuurwapens van straat, mede door tips van burger

Het eerste vuurwapen werd aangetroffen door de bewoonster, in een papiercontainer die bij een woning aan de Gerrit Rietveldstraat stond. Zij alarmeerde de politie, die het vuurwapen in beslag nam en in de woning een 18-jarige Rotterdammer aanhield.

Dames aangehouden

Op de Charloisse Lagedijk controleerden agenten woensdagvond rond half negen een auto, met drie dames erin. Tijdens de controle van de auto werd een vuurwapen gezien. De agenten hielden de drie verdachten met behulp van BTGV (BenaderingsTechniekGevaarlijkeVerdachten) aan. Een 18-jarige Barendrechtse en een 16- en 17-jarige dame uit ’s Gravenhage zijn ingesloten.

Derde vuurwapen

Tijdens de surveillance in de vroege ochtenduren zagen agenten op de Admiraliteitskade een auto rijden met vier personen. Na een korte achtervolging gingen drie inzittenden ervandoor. Eén van hen, een 19-jarige Rotterdammer werd tijdens zijn vlucht aangehouden. Hij had een vuurwapen bij zich en werd aangehouden. Evenals de bestuurder, een evenoude Rotterdammer, die nog in de auto zit.