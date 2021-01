Treinpassagiers en roeiers gezocht in zaak overleden meisje (14) Almelo (Update)

De politie, die met een rechercheteam het misdrijf onderzoekt waarbij een 14-jarig meisje uit Almelo is overleden, wil met alle potentiële getuigen in contact komen. Dit meldt de politie vrijdag.

Keolis en NS

'Daarom verzoekt de politie de reizigers en het personeel van spoorwegbedrijven Keolis en de Nederlandse Spoorwegen die op zondag 10 januari tussen 14.30 uur en 17.15 uur zich verplaatsten tussen Almelo en Wierden om zich te melden als ze bijzonderheden hebben gezien aan het Wendelgoor in Almelo', aldus de politie.

Trein langsgereden

Uit onderzoek is inmiddels vast komen te staan dat op cruciale momenten een trein van Keolis en/of de NS langzaam langs het plaats delict reed. De politie wil uiteraard iedereen spreken die een bijdrage kan leveren aan het achterhalen van de waarheid. Daarom zullen er posters in de wagons van Keolis worden gehangen en wordt deze oproep gedeeld binnen de spoorwegbedrijven. Vanuit de trein is er zicht op de plaats delict.

Blauwe Mercedes

Het rechercheteam zocht ook inzittenden van een blauwe Mercedes. De bestuurder parkeerde dit voertuig omstreeks 16.20 uur in de omgeving van de spoorbrug nabij het kanaal in Almelo. In deze Mercedes zaten mogelijk twee personen. De bestuurder heeft zich bij de politie gemeld en zijn met hen in hem.

Roeiers

Het team heeft ook meerdere tips gekregen over het feit dat er een roeiboot met waarschijnlijk drie inzittenden heeft gevaren over het kanaal ter hoogte van de spoorbrug. Ook met deze roeiers wil de politie in contact komen. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie via 0900 8844.

Update 19.00 uur

De bestuurder van de blauwe mercedes heeft zich gemeld bij de politie