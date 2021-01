De grootste voordelen van een refurbished iPhone

De refurbished markt is in de afgelopen jaren flink gegroeid en dat is u vast niet ontgaan. Maar wat zijn nu de voordelen als je kiest voor een refurbished iPhone?

Refurbished

Refurbished betekent letterlijk ‘gereviseerd’, maar online en in de volksmond zul je de term refurbished meer horen. Refurbished houdt in dat het gaat om gebruikte producten die gecontroleerd, schoongemaakt en gerepareerd worden door bedrijven en experts. Het begint steeds normaler te worden om in het bezit te zijn van een refurbished toestel of product. Op het moment is de refurbished iPhone zeer populair, maar de mogelijkheden voor refurbished zijn oneindig. Zo kun je er ook voor kiezen om een tablet of computer refurbished te kopen, maar ook meubels, wasmachines en vele andere apparaten beginnen de refurbished markt te betreden.

Experts controleren op meer dan 50 punten

Een refurbished iPhone komt met vele voordelen, zo wordt een iPhone uitgebreid gecontroleerd op wel meer dan 50 punten. Er wordt niet alleen gekeken of de software goed werkt maar er wordt ook gekeken naar de kwaliteit van de batterij, camera, microfoon en andere onderdelen. Als deze niet meer optimaal functioneren, worden deze vervangen door nieuwe onderdelen zodat je iPhone weer zo goed als nieuw is. Wanneer er onderdelen vervangen zijn wordt het hele controleproces nogmaals uitgevoerd. Zo ben je verzekerd van een goede aankoop.

Refurbished is stukken goedkoper

Het meest aantrekkelijke voordeel van een refurbished iPhone is het geld dat je bespaart in vergelijking met een nieuwe iPhone. Deze besparing kan wel oplopen tot 60%. Nieuwe smartphones blijven altijd een dure aankoop, dus hierop kunnen besparen is ideaal. Als voorbeeld kunnen we kijken naar de iPhone 11. Deze kost, als je hem koopt van Apple zelf, al gauw € 700. Terwijl je een refurbished iPhone 11 al voor € 600 hebt. Maar het is ook mogelijk om iPhones te krijgen die niet meer door Apple verkocht worden. Denk hierbij aan de iPhone 8 die vorig jaar officieel uit assortiment van Apple gehaald werd, maar deze refurbished nog volop verkrijgbaar is.

Help mee aan een duurzame samenleving

Een ander aantrekkelijk voordeel is dat een refurbished iPhone bijdraagt een duurzame samenleving. Ook helpt een refurbished iPhone bij de doelstelling van het kabinet om Nederland in 2050 circulair te maken. Een circulaire economie is een economie waarin onderdelen, grondstoffen en producten zo min mogelijk van hun waarde verliezen. Dit gebeurt door zoveel mogelijk te recyclen en producten opnieuw te gebruiken. Als jij ervoor kiest om een refurbished iPhone dan geef jij deze iPhone een tweede leven en zorg jij ervoor dat kostbare grondstoffen worden bespaard. Deze zouden namelijk gebruikt worden voor een nieuw toestel.

Tot wel 3 jaar garantie

Een ander voordeel wat een refurbished iPhone ook apart zet van een tweedehands toestel is de lange garantietermijn. Bij een tweedehands iPhone heb je vaak geen garantie, Apple hanteert standaard garantie van een jaar en met een refurbished iPhone geniet je van maar liefst 3 jaar garantie! Veel aanbieders bieden twee jaar garantie maar een webshop zoals refurbished.nl doet hier nog een schepje bovenop.

Hoe zit het met nadelen?

Je zult wel denken ‘Alleen maar voordelen? Dat kan helemaal niet!’. Aan het kopen van refurbished producten zitten bijna geen nadelen. Het is wel belangrijk om te weten dat er geen splinternieuwe toestellen in voorraad aanwezig zijn. Als je dus op zoek bent naar een refurbished iPhone 12 dan zul je nog even moeten wachten. Een iPhone 11 en zelfs een iPhone 11 Pro heb je ondertussen al wel refurbished. Wanneer het je dus niet heel veel uitmaakt en je opzoekt bent naar de beste deal die ook nog eens goed is het milieu, dan is refurbished absoluut een goede oplossing voor jou.