Nieuwe kleuren en motorupdate voor Suzuki V Strom 650 en SV650

V‑Strom 650 en V‑Strom 650XT

Voor modeljaar 2021 krijgt de succesvolle V‑Strom 650 in totaal zeven nieuwe kleuren. Drie daarvan zijn voor de V‑Strom 650: wit, grijs en rood. In alle gevallen wordt de kleur gecombineerd met zwarte gegoten wielen en zwarte details. De 645 cc V-twin, die nu aan de Euro5-norm voldoet, levert nog altijd 52 kW (71pk) bij 8.800 toeren. Het maximumkoppel van 62 Nm komt bij 6.500 toeren vrij.

De V‑Strom 650XT wordt leverbaar in vier verschillende kleuren: geel, zilvergrijs, wit en rood. Elke variant is voorzien van contrasterende stickers, die goed bij de kleur van de spaakwielen passen. De witte en de gele variant hebben goudkleurige spaakwielen, de rode variant heeft zwarte spaakwielen en de zilvergrijze V‑Strom 650 krijgt met zijn blauwe stickers en blauwe wielen Suzuki's MotoGP™-kleuren mee.

SV650

Dit jaar wordt de populaire SV650 in drie verschillende kleurstellingen geleverd: zwart met goud, wit met rood en mat donkergrijs met blauw. Bij de witte en de mat donkergrijze variant krijgen de velgen ook de kleur van het frame.

Ook de SV650 krijgt de Euro5-motorupdate, alleen beschikt de SV650 over net iets meer vermogen en is de afstelling anders dan bij de V‑Strom 650. De motor levert 54 kW (74 pk) bij 8500 toeren en 64 Nm bij 6.800 toeren.

Assistentiesystemen

Zowel de V‑Strom 650 als de SV650 beschikt over een uitgebreid pakket aan assistentiesystemen. Zo vergemakkelijkt Low RPM Assist het wegrijden en zorgt het geavanceerde tractiecontrolesysteem met twee standen voor optimale controle. Uiteraard beschikken beide modellen ook over ABS en Suzuki Easy Start.

Prijzen

Per direct zijn de Suzuki V‑Strom 650 en SV650 in de nieuwe kleurstellingen te bestellen. Ook zijn de prijzen bekend: de SV650 in de nieuwe kleurstellingen is leverbaar vanaf 7.899 euro. De V‑Strom 650 en V‑Strom 650XT zijn te bestellen voor respectievelijk 9.499 euro en 9.999 euro.