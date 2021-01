Nederlanders blijven thuis: 62% minder vakantiehuisjes geboekt

Met de negatieve reisadviezen is weggaan in eigen land de enige mogelijkheid om het vakantiegevoel toch een beetje op te zoeken. Toch blijken Nederlanders op dit moment vooral thuis te blijven. Er worden namelijk een stuk minder binnenlandse vakanties geboekt, zo blijkt uit data van boekingsplatform BungalowSpecials.

Voor de maand januari ziet het boekingsplatform, dat vakantiehuizen aanbiedt van grote ketens als Landal GreenParks, Center Parcs, Roompot en Droomparken, een daling van 62% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In enkel de derde week van januari was er sprake van een daling van maar liefst 85%.

Commercieel directeur Menno van der Ster: “Door de strenge maatregelen zien we dat er momenteel weinig geboekt wordt op vele vakantieparken die door ons worden aangeboden. De grotere accommodaties staan nagenoeg leeg, terwijl gezinnen met kinderen ook niet komen, omdat faciliteiten zoals zwembaden en speeltuinen niet open zijn. We verwachten dat er begin maart weer een stijgende lijn te zien zal zijn in het aantal boekingen.”

De daling was al duidelijk te zien in de laatste twee weken van 2020, toen BungalowSpecials een daling van 46% zag in het aantal boekingen ten opzichte van 2019.

Zomervakantie

Uit data van het boekingsplatform blijkt dat er nu voornamelijk last minutes geboekt worden door gezinnen met een of twee kinderen. Verder wordt er ook al geboekt voor de zomerperiode door een grotere diversiteit aan groepen. Naast gezinnen met kinderen wordt er ook geboekt door grotere groepen in één vakantiehuis, of groepen die twee vakantiehuizen naast elkaar boeken. “We zien sinds vorige week dat mensen zijn begonnen met het plannen van hun zomervakantie. Aangezien het vorig jaar lastig was om nog een plekje te vinden willen mensen nu zeker zijn”, aldus Van der Ster.