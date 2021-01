Voorbijganger merkt vonkende elektrakabel

De brandweer werd vrijdagavond rond 23.25 uur gealarmeerd nadat een voorbijganger een vonkende elektrakabel aantrof. De kabel lag onder het zand in een nog niet aangeplant plantsoen nabij een nieuwbouw appartementencomplex aan de Princenlant in Boxtel. De brandweer stelde de situatie veilig en zette de directe omgeving af.

De gemeente werd in kennis gesteld en die schakelde op zijn beurt een aannemer in om het gevaar definitief veilig te stellen. Het vonken ging gepaard met oorverdovende knallen. Vermoedelijk ging het om een kabel van een nabij staande lantaarnpaal, gezien deze als enigste niet brandde. Brandweerlieden hebben nog getracht een kabel los te koppelen in een andere lantaarnpaal, maar dit is niet gelukt. Nadat de medewerker van de gemeente ter plaatse was keerde de brandweerlieden huiswaarts.