Politie deelt eerste nacht avondklok 3.600 boetes uit

Afgelopen zaterdag heeft de politie, in de eerste nacht dat de avondklok was ingesteld, ruim 3.600 bekeuringen gegeven voor overtreding van de avondklok. 'Ook zijn er 25 mensen aangehouden, omdat zij weigerden te vertrekken of openlijk geweld pleegden', zo meldt de politie maandag.

Avondklok eerste nacht

Het beeld op straat was na de ingang van de avondklok overwegend rustig. Er kwam afgelopen nacht 20 procent minder meldingen binnen in vergelijking met een normale zaterdag. Van de mensen die zijn gecontroleerd had 80 procent de juiste papieren bij zich.

Incidenten

'Er waren twee grote incidenten: in Urk met een groep jeugd, daar werd een corona teststraat in brand gestoken. In Stein zocht een grote groep jongeren de confrontatie met de politie', aldus de politie. Politiemensen werden bij deze incidenten bekogeld met vuurwerk, stenen, flessen en molotovcocktails. Na ingrijpen van de politie keerde de rust terug.