Drie weken na start 'slechts' 164.000 vaccinaties uitgevoerd

8.200 vaccinaties gemiddeld per dag

Dit betekent dat er sinds 6 januari gemiddeld per dag slechts 8.200 vaccinaties zijn uitgevoerd. Dit is enorm veel minder dan het aantal dat volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in de planning lag. Minister de Jonge gaf enkel dagen geleden al toe dat de leveringen van de vaccins op dit moment flink lager liggen dan eerder door de farmaceuten was beloofd. 'Het daadwerkelijke aantal gezette prikken ligt wel hoger omdat het een paar dagen duurt voordat een prik wordt gemeld', aldus het ministerie van VWS.

Ook verwachte leveringen vaccinaties in dashboard

Vanaf vandaag is het coronadashboard ook uitgebreid met informatie over de verwachte leveringen van vaccins per week. In het overzicht is te zien dat er de komende 6 weken in totaal 1.302.750 goedgekeurde vaccins worden verwacht. Elke week ontvangt Nederland een gedeelte van de ruim 1,3 miljoen vaccins. Met 1,3 miljoen vaccins kunnen ruim 650.000 mensen volledig worden gevaccineerd.

Twee prikken

Omdat mensen twee prikken nodig hebben voor een volledige vaccinatie kunnen met dit aantal van 1,3 miljoen vaccins de komende 6 weken dus totaal ruim 650.000 mensen volledig worden gevaccineerd. Dit zou dus betekenen dat er tussen deze week (week 4) en week 10 dus ruim 650.000 mensen zouden kunnen worden gevaccineerd.

Gemiddeld aantal vaccinaties per dag stijgt naar 15.500

Daarmee zou het gemiddeld aantal vaccinaties per dag stijgen van het huidige aantal van 8.200 per dag naar bijna 15.500 per dag. Als je er vanuit gaat dat van de ruim 17 miljoen mensen tweederde (ruim 11 miljoen) in Nederland zouden moeten worden gevaccineerd dan zou het in dit tempo van leveringen nog bijna 2 jaar gaan duren voordat deze 11 miljoen personen volledig zijn gevaccineerd.

Overzicht gezette vaccinaties

- 106.886 toegediend door GGD'en

- 40.216 toegediend door ziekenhuizen

- 16.829 toegediend door langdurige zorginstellingen, dit cijfer is aan de telefoon doorgegeven door de instellingen zelf op 22 en 25 januari. Het is nog niet bekend wanneer dit cijfer wordt bijgewerkt. Overige aantallen toegediende vaccins worden dagelijks bijgewerkt.