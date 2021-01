Vijf aanhoudingen bij grote actie tegen vastgoedcriminaliteit

55.000 euro, grondstoffen voor drugs en versnijdingsmiddelen, nepmerkkleding, valse identiteitspapieren. Een kleine opsomming van wat er is gevonden in de 13 panden die dinsdag 26 januari zijn doorzocht. De woningen in Rotterdam, Barendrecht en Den Haag kwamen naar voren in een onderzoek door politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en gemeente Rotterdam naar vastgoedcriminaliteit; het illegaal en anoniem verhuren van woningen en panden aan criminelen.

Criminelen maken gebruik van vastgoed om bijvoorbeeld wapens, drugs en crimineel geld op te slaan. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties in de woonomgeving én grote problemen voor de verhuurder. Vrijwel altijd is er sprake van spookbewoning; de verdachten verblijven wel in de woning maar staan niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). De eigenaar verhuurt zijn woning vaak via een verhuurmakelaar en weet niet dat deze verhuurmakelaar een criminele klantenkring heeft.

Belangrijke schakel

Malafide verhuurmakelaars zijn voor criminelen een belangrijke schakel in de criminele bedrijfsvoering. Zij nemen contant geld aan, houden geen volledige administratie bij, bieden een volledig verhuurpakket aan en een inschrijving in de BRP is niet nodig. Garantie voor anonimiteit, zodat de crimineel buiten het zicht van de overheid blijft. De onderwereld raakt zo verweven met de bovenwereld. Er is sprake van ondermijning. Politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en gemeenten in de regio Rotterdam werken nauw samen om deze vorm van ondermijning aan te pakken.

Signalen

Binnen deze aanpak doorzochten ambtenaren van politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en handhavers van de gemeente Rotterdam dinsdag 13 panden in Rotterdam, Barendrecht en Den Haag waarvan 10 woningen en 3 bedrijfsruimten. Na signalen van de gemeente Rotterdam over misstanden in panden en meldingen van de Financial Intelligence Unit (FIU) is een onderzoek gestart naar een vermoedelijke malafide verhuurmakelaar. Dit gaf aanleiding om de 13 panden te doorzoeken.

Resultaten

Bij deze actie zijn vijf personen aangehouden, waaronder een voortvluchtige crimineel die in het buitenland gesignaleerd staat en onder de radar probeerde te blijven. De verdachten zijn aangehouden op verdenking van o.a. witwassen en valsheid in geschrifte. In de panden vonden agenten onverklaarbare hoeveelheden cash geld. Zo’n 55.000 euro is in beslag genomen. Ook zijn er 6 PGP telefoons in beslag genomen waarvan de politie vermoedt dat deze mogelijk gebruikt werden voor criminele doeleinden. Hier gaat nader onderzoek naar plaatsvinden. Verspreid over de panden is verder nog in beslag genomen: twee geldtelmachines, valse identiteitspapieren, een kleine hoeveelheid verdovende middelen, versnijdingsmiddelen en grondstoffen voor de productie van drugs, nepmerkkleding, twee voertuigen en verhuuradministratie.

Bij zeven van de tien doorzochte woningen zijn foutieve BRP-inschrijvingen geconstateerd. In twee gevallen wordt een bestuurlijke rapportage opgemaakt. Daarnaast heeft de actie nieuwe informatie opgeleverd die relevant is voor vervolgonderzoek.