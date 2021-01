Bedrijf beëindigt doorschakeldienst Geenspoedwelpolitie na actie ACM

De dienst schakelde mensen door naar telefoonnummers van de politie en gebruikte de algemeen bekende slogan van de politie ‘Geen Spoed, Wel Politie’. De Google advertentie en de websites van de doorschakeldienst waren zo ingericht dat mensen dachten dat het om websites en een telefoonnummer van de politie ging, terwijl dat niet het geval was.

Annemarie Sipkes, directeur Telecom, Vervoer en Post bij de ACM: ‘Dat is natuurlijk schadelijk voor de beller, want die is duurder uit dan nodig. Maar ook de politie heeft hier last van. We beschermen mensen tegen misleiding bij het gebruik van doorschakeldiensten, daarom grijpen we in.‘

Doorschakeldiensten

Het aanbieden van doorschakeldiensten is niet verboden, maar dan moet wel duidelijk zijn wie de aanbieder is, wat de dienst inhoudt en wat het kost. Doorschakeldiensten moeten in hun advertenties en op hun websites voldoende duidelijk maken dat het om een betaalde dienst gaat en dat je niet rechtstreeks naar een instantie belt. Dit moet ook duidelijk zijn op het moment dat iemand belt. Zodra iemand naar een doorschakeldienst belt, moet de beller te horen krijgen wat de identiteit van de aanbieder is, dat er sprake is van een doorschakeldienst en wat de kosten zijn per minuut of per gesprek.

Wat doet de ACM

De ACM ziet erop toe dat aanbieders van doorschakeldiensten zich aan de regels houden. Als blijkt dat aanbieders van doorschakeldiensten op misleidende wijze adverteren, kan de ACM over gaan tot handhaving. Dit betekent bijvoorbeeld dat nummers kunnen worden ingetrokken. Daarnaast riskeren aanbieders een last onder dwangsom of een boete, die kan oplopen tot 900.000 euro per overtreding.

Wat kunnen mensen zelf doen

De ACM adviseert mensen om alert te zijn. Telefoonnummers van overheidsorganisaties zijn te vinden op de eigen website van de betreffende organisatie. Het rechtstreekse nummer (0900-8844) van de politie voor niet-spoedeisende vragen of problemen staat bijvoorbeeld op www.politie.nl. Zoek je een nummer van een instantie via een zoekmachine, vergelijk dan meerdere zoekresultaten, vooral als daar betaalde nummers bij staan. Mogelijk is er een gratis alternatief.