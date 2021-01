Winkeliers PC Hooft beveiligen winkelpui met steen, hout en staal

Een groot aantal winkeliers in de chique Amsterdamse winkelstraat Pieter Cornelis Hooft, beter bekend als de 'PC Hooft', laten hun winkelpui extra beveiligen uit vrees voor mogelijke nieuwe rellen.

Hout

Bij de meeste winkels worden er grote houten platen voor de pui geplaatst. Timmerlieden hebben er hun handen vol aan en zijn bij diverse winkelpanden druk met het dichttimmeren.

Steen

Bij een paar winkelpanden is de beveiliging geen hout maar is er een hoge muur opgetrokken van mega grote betonblokken die al een soort legostenen in elkaar passen.

Staal

Bij een winkel zijn er grote stalen scheepscontainers voor de gevel geplaatst.