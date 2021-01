KHN: Horeca is klaar voor verantwoorde opening

Nederland zit door de huidige lockdown voorlopig tot 9 februari economisch op slot. Volgens een interne notitie in handen van NRC, werkt het kabinet aan een nieuwe routekaart om in vijf stappen uit de huidige lockdown te komen. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) pleit er sinds het begin van de strengere lockdown voor dat de horeca na de lockdown sámen met de retail als een van de eerste sectoren op een verantwoorde manier haar deuren weer wil openen.

KHN is al maanden van mening dat horeca veilig open kan en de onderbouwing daarvoor ligt al sinds eind oktober bij het kabinet. Volgens de uitgelekte plannen van het kabinet wordt de horeca opnieuw achtergesteld; eerst de scholen, dan cultuur en restaurants. En als de positieve trend doorzet, dan mag in de volgende fase ook de natte horeca open. De overheid doet bij het vormgeven van de routekaart veel te weinig met de input van KHN en houdt vast aan haar starre beleid uit de eerste corona fase. Onbegrijpelijk, onacceptabel en wederom té laat volgens KHN. De horeca kan én wil sector breed op een veilige manier haar deuren openen zodra de lockdown wordt versoepeld.

De horeca begrijpt dat er momenteel restricties nodig zijn. Maar er komt een moment dat er versoepelingen mogelijk zijn en dan is de horeca er klaar voor. De sector wil samen met de winkels open; zowel de horeca als retail horen immers thuis in het straatbeeld en leveren een cruciale bijdrage aan de leefbaarheid in de stad. Het is goed om te horen dat het kabinet eindelijk gehoor heeft gegeven aan de oproep van KHN om met een economisch heropeningsplan te komen voor de getroffen sectoren, al blijft het erg laat. Echter kan de horeca het niet meer accepteren opnieuw achtergesteld te worden op andere sectoren. Zeker niet omdat een wetenschappelijke onderbouwing telkens uitblijft. De horeca kan én wil verantwoord open

Plannen liggen klaar

De overheid bepaalt de kaders, maar KHN heeft zelf in oktober al concrete voorstellen ingediend bij het kabinet. Er ligt een pakket aan slimme maatregelen klaar, waarmee de horeca op een verantwoorde manier open kan en moet.

Zorgplicht kabinet

Er zijn echt intelligentere mogelijkheden dan alleen het hanteren van de hele horeca open- of dichtknop. Het is stuitend dat het kabinet de afgelopen tien maanden heeft nagelaten om wetenschappelijk onderzoek te doen naar hoe het wél kan, bijvoorbeeld door te kijken naar het effect van luchtventilatie, wat wel kan in de open lucht én wat het effect is van een aantal personen per vierkante meter. Ook dat is een zorgplicht die het kabinet heeft richting horecaondernemers. Nu wordt er echter alleen gekeken naar wat niet kan en is er sprake van 100% risicomijding.

KHN voorzitter Robèr Willemsen: “Met een heropeningsprotocol, afspraken over het aantal mensen per vierkante meter, goede ventilatie en hygiënemaatregelen kunnen we een veilige heropening van de gehele horeca bewerkstelligen. Er ligt een heel plan en protocol klaar; een gedegen plan, waardoor wij van mening zijn dat we onze gasten op een verantwoorde en veilige manier kunnen verwelkomen."

KHN gaat er vanuit dat het kabinet aan deze oproep gehoor geeft en samen met de branchevereniging de mogelijkheden bespreekt om de horeca tegelijk met de winkels te openen. Zo kunnen ondernemers ook anticiperen op de heropening en de benodigde voorbereidingen treffen.