Pizzabezorger raakt gewond bij aanrijding met auto in Assen

Bij een botsing tussen een scooter en een auto op de kruising tussen de Smetanalaan en de Diepenbrocklaan in Assen is donderdagavond een scooterrijder gewond geraakt.

De scooterrijder was aan het werk als pizzabezorger en is na de botsing met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Om de precieze oorzaak van het ongeval te achterhalen is de politie een onderzoek gestart.