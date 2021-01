Rode Kruis ondersteunt vervoer 90-plussers met beperking naar vaccinatielocaties

Zo snel mogelijk vaccineren

'Het is belangrijk dat mensen zo snel mogelijk een vaccinatie kunnen krijgen. sommige mensen kunnen vanwege een beperking zelf geen vervoer regelen. Daar kunnen wij als Rode Kruis bij helpen,' aldus Marieke van Schaik, algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis.

90-plusserss eerste oproep vaccinatie

Vanaf deze week ontvangen thuiswonende 90-plussers de eerste oproep voor vaccinatie. Hiervoor moeten zij een afspraak maken bij de GGD. De GGD verwijst mensen die niet zelf naar de locatie kunnen komen, door naar VWS. Als blijkt dat mensen door een beperking geen andere vervoersmogelijkheden hebben, koppelt VWS hen aan het Rode Kruis. Rode Kruis-hulpverleners halen mensen dan op, begeleiden ze indien nodig in de vaccinatielocatie en brengen ze weer thuis. Dit kan in alle 25 veiligheidsregio’s.

Ondersteuning vaccinaties

Het Rode Kruis ondersteunt de GGD’en al vanaf het begin bij het vaccinatieprogramma. Inmiddels is de hulporganisatie in 21 regio’s actief bij de vaccinatielocaties. De hulporganisatie levert in de regio’s Hollands Midden en Haaglanden de mensen die vaccinaties toedienen. Dit zijn mensen met een medische achtergrond of die een medische opleiding volgen.

Mensen kwartier na vaccinatie observeren op mogelijke bijwerkingen

In alle 21 regio’s levert het Rode Kruis EHBO-hulpverleners. Zij observeren mensen in het kwartier na de vaccinatie en verlenen zo nodig eerste hulp. Daarnaast biedt de hulporganisatie in een aantal regio’s ondersteuning bij de ontvangst, de administratie en het logistieke proces.