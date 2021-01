Update verdachte goederen corona-teststraat Hilversum

'Brandbare goederen'

Uit onderzoek blijkt dat het gaat om brandbare goederen, wat precies voor goederen wil de politie in belang van het onderzoek op dit moment niet zeggen. De politie wil graag weten wie de spullen daar heeft achter gelaten. Iedereen die voorafgaand aan de ontdekking iets verdachts heeft gezien, of mogelijk beelden heeft van de omgeving die ochtend, wordt gevraagd contact op te nemen.

Omgeving afgezet en EODD ingeschakeld

Om 09.50 uur ontdekte een getuige een verdacht voorwerp bij de GGD teststraat aan het Colosseum. De omgeving werd uit voorzorg afgezet en daarnaast werden enkele omliggende gebouwen ontruimd. Na onderzoek van de politie werd de Explosieven Opruimingsdienst opgeroepen om de situatie in te schatten.

Brandbare goederen met daarop vastgemaakt vuurwerk

'Het bleek te gaan om brandbare goederen met daaraan vastgemaakt een stuk vuurwerk. Dit vuurwerk is elders gecontroleerd tot ontploffing gebracht. De verwachting is dat het terrein in de loop van vrijdagmiddag weer kan worden vrijgegeven', aldus de politie.