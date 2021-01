Vertraging in bron- en contactonderzoek en testuitslagen bij GGD

Het beveiligingslek in de systemen van de GGD zorgt voor vertraging in het doorgeven van testuitslagen en van het bron- en contactonderzoek. Dit meldt de NOS op basis van informatie van de GGD.

De GGD neemt maatregelen, zo voert men beperkingen door in het computer systeem. ‘Beperkingen in toegang van mensen tot gegevens vertraagt de snelheid waarmee wij ons werk kunnen doen en verlengt de doorlooptijden. Bijvoorbeeld de snelheid waarmee we testuitslagen kunnen doorgeven en testafspraken kunnen maken’, aldus de GGD.

Afgelopen maandag meldde het RTL Nieuws dat er gegeven van de GGD werden misbruikt en verhandeld. Dit kon omdat medewerkers van de GGD grote hoeveelheden data konden transporteren. Er zou al langer gewaarschuwd zijn dat er teveel medewerkers toegang hadden tot alle informatie.